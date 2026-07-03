Раскрыты подробности об изнасиловавшем до смерти 17-летнюю девушку россиянине

Надругавшийся и убивший 17-летннюю девушку житель Киржача получил пожизненный срок

Владимирский областной суд приговорил 41-летнего жителя Киржача к пожизненному заключению за изнасилование 17-летней девушки и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 131 УК РФ и части 1 статьи 132 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло 10 июля 2025 года. Тогда фигурант, будучи в нетрезвом состоянии, увидел вышедшую из такси 17-летнюю девушку. Он последовал за ней, потом напал, схватив ее за шею. Затем мужчина силой отвел девушку в безлюдное место и изнасиловал. После этого он пытался удушить ее, затянув на ее шее кофту, а потом утопил ее в канаве. После всего подсудимый закидал потерпевшую ветками и скрылся.

Ранее сообщалось, что в Перми осудят мужчину за изнасилование девочки.