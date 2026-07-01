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14:43, 1 июля 2026Силовые структуры

Россиянин пробрался в квартиру и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

В Перми осудят мужчину за изнасилование девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Перми осудят мужчину за изнасилование девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2015 года в Индустриальном районе города фигурант проследовал за несовершеннолетней в квартиру, где она проживала. Убедившись, что в доме больше никого нет, злоумышленник совершил в отношении нее действия сексуального характера и скрылся.

Сразу раскрыть преступление не удалось, но системная работа следователей-криминалистов СК и оперативных сотрудников МВД позволила установить личность фигуранта. Им оказался дважды судимый за расправы мужчина. Он задержан и заключен под стражу.

Фигурант признал вину в инкриминируемом преступлении. В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-генетическая экспертиза. Обвиняемый также был опознан потерпевшей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что иностранец развратил гулявшего с родителями малолетнего ребенка в российском городе.

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