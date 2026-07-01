Иностранец развратил гулявшего с родителями малолетнего ребенка в российском городе

В Волгограде осудят иностранца, развратившего малолетнего ребенка

В Волгограде осудят иностранца, развратившего малолетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

По данным следствия, вечером 27 августа 2025 года малолетний ребенок находился с родителями в одном из дворов Советского района, когда к нему подбежал неизвестный мужчина. Воспользовавшись моментом, фигурант совершил противоправные действия против половой неприкосновенности ребенка. При этом его действия не остались незамеченными со стороны родителей. Отец ребенка попытался задержать злоумышленника, но тому удалось скрыться.

Благодаря слаженной работе следователей СК и сотрудников полиции мужчина был задержан. Им оказался иностранный гражданин, который прибыл в Волгоград в июне 2025 года.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки.