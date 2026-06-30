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17:12, 30 июня 2026Силовые структуры

Россиянин совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки

В Воронежской области осудили мужчину за совращение несовершеннолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Воронежской области осудили мужчину за совращение несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 132 («Совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 32-летний местный житель в период с января 2023 года по май 2024 года через один из мессенджеров совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера, в том числе с использованием ее изображений.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, при этом добровольно возместил потерпевшей моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал российского школьника в будке охранника.

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