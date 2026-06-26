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18:35, 26 июня 2026Силовые структуры

Мигрант изнасиловал российского школьника в будке охранника

В Екатеринбурге осудили мигранта, изнасиловавшего школьника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге осудили мигранта, изнасиловавшего школьника. Об этом сообщает «КП».

Он признан виновным по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным издания, в декабре 2025 года 55-летний Аваз увидел гуляющего во дворе 9-летнего ребенка, который сказал ему, что замерз и хочет есть. Под этим предлогом он заманил ребенка к себе в будку охранника, где закрыл и надругался.

После задержания он сразу сознался в содеянном, но говорил, что не считает свое преступление чем-то страшным и просил не лишать свободы.

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над девятилетней падчерицей.

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