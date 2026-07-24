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00:29, 24 июля 2026 (обновлено: 00:30, 24 июля 2026)Культура

В Латвии запретили петь песни находящихся под санкциями ЕС авторов

Delfi.lv: Сейм Латвии вынес запрет на исполнение песен подсанкционных авторов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвийский сейм принял решение о запрете для радиостанций на воспроизведение песен, написанных подсанкционными лицами. Эта мера коснется авторов, против которых ввели ограничения как на территории республики, так и во всем Евросоюзе, сообщает Delfi.lv.

Так, под запретом оказались восемь песен известного латышского композитора Раймонда Паулса. Большинство парламентариев поддержали во втором чтении инициативу депутата Артурса Бутанса из партии «Национальное объединение». Из нее следует, что в закон об электронных СМИ должны быть включены положения, закрепляющие запрет на трансляцию песен, которые были сделаны лицами, находящимися под международными или национальными санкциями.

Композиции Паулса оказались в перечне, поскольку исполнялись подсанкционными российскими исполнителями Он написал музыку к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других музыкантов. Получил звание народного артиста СССР.

«Ответьте на вопрос: если автор текста подвергается санкциям, а автором музыки является Паулс? Как это возможно? Национальная ассоциация исключает из репертуара восемь песен Маэстро и закрепляет существующее положение дел», — поделился своим негодованием оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.

Ранее композитор Раймонд Паулс откровенно высказался о прекращении работы с певицей Аллой Пугачевой, покинувшей Россию. По его мнению, не делать сейчас новые совместные работы с ней было бы правильным решением.

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