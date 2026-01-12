Автор «Миллиона алых роз» высказался о прекращении сотрудничества с Пугачевой

Композитор Паулс назвал везением популярность песни Пугачевой «Миллион алых роз»

Композитор Раймонд Паулс, который 12 января отметил свое 90-летие, откровенно высказался о прекращении работы с певицей Аллой Пугачевой, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью mk.ru.

По словам Паулса, они с Примадонной уже много лет не работали вместе.

«Прячусь ли я от Аллы? Мы в нормальных отношениях, она живет своей жизнью. Мы давно ничего вместе не делаем и, может, это правильно. Если сегодня что-то написать, сразу все скажут, что в восьмидесятые было лучше», — сказал Раймонд.

Также народный артист СССР и бывший министр культуры Латвии заявил, что считает успех культовой песни «Миллион алых роз», музыку к которой написал, обыкновенным везением.

«Просто повезло. Мы никогда не знали, будет это хит или нет, даже не гадали. Никто не ожидал, что это получит какой-то успех», — признался он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с 90-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.