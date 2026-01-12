Реклама

15:54, 12 января 2026

Путин поздравил композитора Паулса с юбилеем

Президент Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с 90-летием
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с 90-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении по случаю дня рождения музыканта глава государства отметил любовь слушателей по всему миру к творчеству народного артиста СССР.

«В России и во многих других странах вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что на протяжении многих десятилетий музыка Паулса звучит во многих культовых и всенародно любимых художественных фильмах и театральных постановках.

Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс вспомнил о капризах певицы Аллы Пугачевой.

