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10:02, 2 августа 2024Культура

Автор песен Пугачевой вспомнил о капризах певицы

Композитор Паулс: Пугачева была самой капризной из певиц, с кем я работал

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Советский и латвийский композитор, автор песен певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс вспомнил о капризном характере исполнительницы. Его слова приводит MK.RU.

Паулс заявил, что Пугачева обладала самым непростым характером из всех артисток, с кем ему довелось работать. «Она была грубой. Кто-то не включил микрофон, и по всему залу звучали маты и потом: "Ты уволен"», — рассказал он. Композитор добавил, что певица отказывалась исполнять хит «Миллион алых роз» и с презрением утверждала, что это песня «не для нее».

При этом Паулс подчеркнул, что в отношении него Пугачева вела себя корректно. «Я как из деревни приехал, тихоня. Никогда не требовал, чтобы мне подогнали машину к самолету, дали какой-то определенный номер в гостинице», — отметил он.

Ранее Паулс объяснил свой отказ от посещения фестиваля артистки Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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      Мария Рюрикова
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