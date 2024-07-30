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10:34, 30 июля 2024Культура

Автор песен Пугачевой объяснил отказ от посещения фестиваля Вайкуле в Юрмале

Композитор Паулс заявил, что слишком устал для поездки на фестиваль Вайкуле
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле . Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Советский и латвийский композитор, автор песен певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс объяснил отказ от посещения фестиваля артистки Лаймы Вайкуле в Юрмале. Его слова приводит издание «Абзац».

Паулс заявил, что его не интересует мероприятие Вайкуле. «Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть ее фестиваль в записи. Я занимаюсь другими делами», — пояснил он. Композитор также отметил, что подобные события — «дело молодых».

Ежегодное мероприятие Вайкуле с участием покинувших Россию звезд проходило с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари». Ранее оценку фестивалю дала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Эти артисты сбились в стайку, потому что поодиночке они точно не выживут. У них появился шанс хоть копейку какую-то, но все-таки заработать. Кроме того, они через подобные мероприятия ищут себе хозяина», — посчитала она.

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      Мария Рюрикова
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