Автор песен Пугачевой объяснил отказ от посещения фестиваля Вайкуле в Юрмале

Композитор Паулс заявил, что слишком устал для поездки на фестиваль Вайкуле

Советский и латвийский композитор, автор песен певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс объяснил отказ от посещения фестиваля артистки Лаймы Вайкуле в Юрмале. Его слова приводит издание «Абзац».

Паулс заявил, что его не интересует мероприятие Вайкуле. «Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть ее фестиваль в записи. Я занимаюсь другими делами», — пояснил он. Композитор также отметил, что подобные события — «дело молодых».

Ежегодное мероприятие Вайкуле с участием покинувших Россию звезд проходило с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари». Ранее оценку фестивалю дала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Эти артисты сбились в стайку, потому что поодиночке они точно не выживут. У них появился шанс хоть копейку какую-то, но все-таки заработать. Кроме того, они через подобные мероприятия ищут себе хозяина», — посчитала она.