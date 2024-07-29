Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:01, 29 июля 2024Культура

В Госдуме дали оценку фестивалю Вайкуле в Юрмале

Депутат Драпеко заявила, что посетившие фестиваль Вайкуле артисты ищут хозяина
Лайма Вайкуле. Архивное фото

Лайма Вайкуле. Архивное фото. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко дала оценку фестивалю исполнительницы Лаймы Вайкуле в Латвии. Ее слова приводит «Абзац».

Ежегодное мероприятие проходило с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари». «Эти артисты сбились в стайку, потому что поодиночке они точно не выживут. У них появился шанс хоть копейку какую-то, но все-таки заработать. Кроме того, они через подобные мероприятия ищут себе хозяина», — сказала парламентарий.

Драпеко отметила, что в России люди «вычеркнули их из своей жизни», поэтому артистам «необходимо любыми путями закрепиться на чужбине». «По этой причине [музыкант] Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) с таким рвением исполнил гимн Израиля», — заключила она.

Ранее российская певица Виктория Цыганова высказалась об уехавших из страны артистах.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели обязать мигрантов служить в армии два года. Им также могут повысить призывной возраст

      В российском зоопарке поселились медведи-молодожены

      49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

      Путин наградил вдову писателя Солженицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

      Россиянин сдавал сапборды в аренду и попал под проверку из-за халатности клиентки

      Собака почуяла раковую опухоль не знающего о заболевании хозяина

      Раскрыто происхождение редкой частицы во Вселенной

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      Туристка искупалась топлес в фонтане в Европе и попала на видео

      Стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше