В Госдуме дали оценку фестивалю Вайкуле в Юрмале

Депутат Драпеко заявила, что посетившие фестиваль Вайкуле артисты ищут хозяина

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко дала оценку фестивалю исполнительницы Лаймы Вайкуле в Латвии. Ее слова приводит «Абзац».

Ежегодное мероприятие проходило с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари». «Эти артисты сбились в стайку, потому что поодиночке они точно не выживут. У них появился шанс хоть копейку какую-то, но все-таки заработать. Кроме того, они через подобные мероприятия ищут себе хозяина», — сказала парламентарий.

Драпеко отметила, что в России люди «вычеркнули их из своей жизни», поэтому артистам «необходимо любыми путями закрепиться на чужбине». «По этой причине [музыкант] Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) с таким рвением исполнил гимн Израиля», — заключила она.

Ранее российская певица Виктория Цыганова высказалась об уехавших из страны артистах.