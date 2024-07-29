Виктория Цыганова высказалась об уехавших из России артистах

Певица Цыганова: уехавшие артисты всегда ненавидели Россию

Российская певица Виктория Цыганова высказалась об уехавших из страны артистах. Ее слова приводит aif.ru.

Исполнительница хита «Русская водка» заявила, что музыканты Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), Алла Пугачева и Лайма Вайкуле никогда не были патриотами. Она пояснила, что им удавалось не афишировать свои взгляды до начала специальной военной операции.

«Ну какие они наши-то? Они всегда ненавидели Россию, только молчали об этом», — отметила Цыганова.

С ней согласился ее супруг, продюсер и поэт Вадим Цыганов. Он отметил, что отечественные звезды занимались «приспособленчеством и мимикрией», а в конечном итоге «предательством».

Ранее Цыганова высказалась о поведении советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле, известной своими русофобскими высказываниями.