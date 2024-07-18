Виктория Цыганова высказалась о поведении Лаймы Вайкуле

Певица Цыганова назвала дурой Лайму Вайкуле

Российская певица Виктория Цыганова высказалась о поведении советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле, известной своими русофобскими высказываниями. Слова артистки приводит aif.ru.

«Я думаю, что она просто дура. Есть такое народное понятие. Коротко и ясно. Меня спросили — я ответила», — заявила исполнительница хита «Русская водка».

Муж Цыгановой, поэт и продюсер Виктор Цыганов также дал Вайкуле негативную характеристику. Он заявил, что латвийская исполнительница всегда ненавидела россиян. «Это и есть мимикрия. Здесь она, когда работала, получала деньги, все нормально, все ее устраивало», — заключил он.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Вайкуле поет на украинском языке на концерте в Латвии. Продюсер Сергей Лавров заявил, что исполнительница «никогда и ничем не брезгует» ради зарабатывания денег.