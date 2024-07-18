Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:34, 18 июля 2024Культура

Виктория Цыганова высказалась о поведении Лаймы Вайкуле

Певица Цыганова назвала дурой Лайму Вайкуле

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Российская певица Виктория Цыганова высказалась о поведении советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле, известной своими русофобскими высказываниями. Слова артистки приводит aif.ru.

«Я думаю, что она просто дура. Есть такое народное понятие. Коротко и ясно. Меня спросили — я ответила», — заявила исполнительница хита «Русская водка».

Муж Цыгановой, поэт и продюсер Виктор Цыганов также дал Вайкуле негативную характеристику. Он заявил, что латвийская исполнительница всегда ненавидела россиян. «Это и есть мимикрия. Здесь она, когда работала, получала деньги, все нормально, все ее устраивало», — заключил он.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Вайкуле поет на украинском языке на концерте в Латвии. Продюсер Сергей Лавров заявил, что исполнительница «никогда и ничем не брезгует» ради зарабатывания денег.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Не возникло ощущение, что ошиблись комнатой?» Лавров иронично прокомментировал поведение постпреда США в ООН

      Стал известен окончательный список россиян-участников ОИ

      Один из авторов антироссийских санкций собрался уйти в отставку

      Порог дохода для самозанятых захотели изменить

      Популярная модель показала фигуру в леопардовом бикини

      Глава Еврокомиссии пообещала превратить ЕС в оборонный союз

      Российские военные уничтожили артиллерийское орудие ВСУ под Херсоном

      Виктория Цыганова высказалась о поведении Лаймы Вайкуле

      Стало известно о возможном депрессивном расстройстве стрелявшего в Трампа Крукса

      Амнистированный после СВО россиянин попытался изнасиловать 70-летнюю женщину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше