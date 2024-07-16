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10:08, 16 июля 2024Культура

Выступление Вайкуле на украинском языке объяснили

Продюсер Лавров: Вайкуле спела на украинском языке ради денег
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Продюсер Сергей Лавров объяснил выступление латвийской и советской певицы Лаймы Вайкуле на украинском языке. Его слова приводит издание «Абзац».

Медиаменеджер заявил, что исполнительница «никогда и ничем не брезгует» ради зарабатывания денег. «Если спецоперация начнется в какой-то другой стране, Вайкуле начнет петь на языке этой страны. Она и на фестиваль к себе зовет никому не нужных и давно забытых украинских артистов. Там же педалируется вся эта украинская тема», — пояснил он.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Вайкуле поет на украинском языке на концерте в Латвии.

До этого Лавров назвал Вайкуле «стареющей Барби» для жителей Европы. Медиаменеджер отметил, что фестиваль артистки в Юрмале не освещается западными СМИ.

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      Мария Рюрикова
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