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13:32, 27 июня 2024Культура

Продюсер оценил популярность Лаймы Вайкуле в Европе

Продюсер Лавров назвал Лайму Вайкуле «стареющей Барби» для жителей Европы

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Бывший концертный директор Софии Ротару и продюсер Сергей Лавров оценил популярность советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Европе. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер отметил, что фестиваль артистки в Юрмале не освещается западными СМИ. «Вайкуле для европейцев — какая-то стареющая Барби», — заявил Лавров.

Продюсер подчеркнул, что выбранная для проведения мероприятия Юрмала значительно отличается от крупных городов. «Это не знаменитый фестиваль в Сан-Ремо и не Евровидение, а локальное мероприятие, каких много. Не знаю, с чем сравнить, но это такая периферия», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что российская певица Алла Пугачева посетит фестиваль Вайкуле из-за нежелания ссориться с ней.

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      Мария Рюрикова
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