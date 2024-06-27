Продюсер оценил популярность Лаймы Вайкуле в Европе

Продюсер Лавров назвал Лайму Вайкуле «стареющей Барби» для жителей Европы

Бывший концертный директор Софии Ротару и продюсер Сергей Лавров оценил популярность советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Европе. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер отметил, что фестиваль артистки в Юрмале не освещается западными СМИ. «Вайкуле для европейцев — какая-то стареющая Барби», — заявил Лавров.

Продюсер подчеркнул, что выбранная для проведения мероприятия Юрмала значительно отличается от крупных городов. «Это не знаменитый фестиваль в Сан-Ремо и не Евровидение, а локальное мероприятие, каких много. Не знаю, с чем сравнить, но это такая периферия», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что российская певица Алла Пугачева посетит фестиваль Вайкуле из-за нежелания ссориться с ней.