Врач предупредила любителей авокадо о скрытых рисках

Эндокринолог Алтунина: Авокадо может вызвать колику у людей с желчнокаменной болезнью

Авокадо считается суперфудом, но при чрезмерном употреблении он может навредить здоровью, предупредила эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина. О скрытых рисках она рассказала любителям этого продукта в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач отметила, что авокадо — это очень калорийный продукт. В одном среднем плоде содержится около 300-350 килокалорий и примерно 30 граммов жиров. Специалист подчеркнула: по энергетической ценности это сопоставимо с хорошей порцией свинины или плиткой шоколада, поэтому, если ежедневно съедать один-два плода, со временем это может привести к лишнему весу.

Также, по словам Алтуниной, авокадо стимулирует выделение желчи, поскольку для переваривания содержащихся в нем жиров организму требуется активная работа пищеварительной системы. «Для большинства людей это не представляет проблемы, однако при желчнокаменной болезни или склонности к застою желчи большое количество авокадо может вызвать сокращение желчного пузыря и движение камней. В результате может развиться желчная колика с резкой болью в правом подреберье, тошнотой и ощущением горечи во рту», — предостерегла эндокринолог.

Врач добавила, что авокадо может снижать эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, прежде всего варфарина. Кроме того, этот продукт способен вызывать вздутие живота, повышенное газообразование, урчание и чувство дискомфорта.

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