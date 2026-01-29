Реклама

16:27, 29 января 2026Забота о себе

Названы самые недооцененные доступные продукты

Нутрициолог Степаненко назвала морскую капусту рекордсменом по пользе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Полезные продукты необязательно стоят дорого, считает нутрициолог Марина Степаненко. Доступные продукты, имеющие внушительный список полезных свойств, она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Рекордсменом по полезным свойствам эксперт назвала морскую капусту. По ее словам, в 100 граммах продукта содержится суточная доза йода, также она является хорошим источником магния, калия, железа и витаминов группы В.

Еще одним недооцененным продуктом нутрициолог считает цельный горох. Она рассказала, что он богат растительным белком и клетчаткой, которая помогает контролировать уровень холестерина и сахара. Также в список вошли семена льна, насыщенные омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца, мозга и снижающими воспаление в организме.

Кроме того, нутрициолог порекомендовала есть доступную рыбу, в частности атлантическую сельдь, а также говяжью печень — ее Степаненко назвала природным мультивитаминным комплексом. По словам специалистки, именно простые и знакомые продукты могут стать основой сбалансированного и полезного рациона.

Ранее нутрициолог Рианнон Ламберт посоветовала есть киви вместе с кожурой. По ее словам, таким образом организм будет получать больше пользы от фрукта.

