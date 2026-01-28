Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 28 января 2026Забота о себе

Назван самый недооцененный фрукт

Диетолог Ладла-Рейн: В киви с кожурой на 50 процентов больше клетчатки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Никола Ладла-Рейн и нутрициолог Рианнон Ламберт заявили, что употребление киви вместе с кожурой увеличивает полезные свойства фрукта, и назвали его недооцененным. Об этом они рассказали изданию Daily Mail.

Ладла-Рейн указала, что киви богаты клетчаткой, витамином C, калием и полифенолами. По ее словам, употребление плода с кожурой увеличивает содержание клетчатки примерно на 50 процентов, а также повышает уровень витамина Е и фолиевой кислоты. Диетолог отметила, что большее количество клетчатки помогает нормализовать работу кишечника и снижает вздутие живота.

Ламберт добавила, что киви положительно действует не только на пищеварение, но и на сон и настроение. «Киви — один из самых недооцененных фруктов, богатый питательными веществами, поддерживающими здоровье при сбалансированном питании», — отметила специалистка.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Кроме того, эксперты подчеркнули, что высокое содержание витамина C в киви способствует выработке коллагена и улучшению состояния кожи. Диетологи рекомендовали тщательно промывать фрукт и употреблять его целиком в салатах, с йогуртом или в смузи. Однако при риске образования камней в почках стоит ограничить употребление кожуры из-за содержания оксалатов, уточнили специалисты.

Ранее психиатр и онколог Людмила Морозова заявила, что отказ от перекусов сладостями и выпечкой помогает улучшить память. Она пояснила, что отсутствие резких скачков глюкозы улучшает кровообращение в мозге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Перечислены недостатки самого дорогого смартфона Samsung

    Украинцы отказались от вступления в НАТО

    Женщины отреагировали на новый имидж Галкина фразой «мы в сексуальном страхе»

    Рубио пообещал хороший результат на одном направлении

    Назван самый недооцененный фрукт

    Рубио назвал главную проблему НАТО

    Рост цен в России замедлился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok