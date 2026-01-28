Назван самый недооцененный фрукт

Диетолог Ладла-Рейн: В киви с кожурой на 50 процентов больше клетчатки

Диетолог Никола Ладла-Рейн и нутрициолог Рианнон Ламберт заявили, что употребление киви вместе с кожурой увеличивает полезные свойства фрукта, и назвали его недооцененным. Об этом они рассказали изданию Daily Mail.

Ладла-Рейн указала, что киви богаты клетчаткой, витамином C, калием и полифенолами. По ее словам, употребление плода с кожурой увеличивает содержание клетчатки примерно на 50 процентов, а также повышает уровень витамина Е и фолиевой кислоты. Диетолог отметила, что большее количество клетчатки помогает нормализовать работу кишечника и снижает вздутие живота.

Ламберт добавила, что киви положительно действует не только на пищеварение, но и на сон и настроение. «Киви — один из самых недооцененных фруктов, богатый питательными веществами, поддерживающими здоровье при сбалансированном питании», — отметила специалистка.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что высокое содержание витамина C в киви способствует выработке коллагена и улучшению состояния кожи. Диетологи рекомендовали тщательно промывать фрукт и употреблять его целиком в салатах, с йогуртом или в смузи. Однако при риске образования камней в почках стоит ограничить употребление кожуры из-за содержания оксалатов, уточнили специалисты.

