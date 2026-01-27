Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 27 января 2026Забота о себе

Врач посоветовала простой способ улучшить память

Онколог Морозова призвала избегать перекусов сладостями и выпечкой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психиатр и онколог Людмила Морозова посоветовала простой способ улучшить память. Его врач раскрыла в беседе с «Известиями».

Чтобы улучшить работу мозга, Морозова призвала избегать перекусов сладостями и выпечкой. Врач объяснила, что резкие скачки сахара в крови, которые возникают после употребления сладкого, дают кратковременный прилив энергии, а затем приводят к ухудшению внимания и памяти.

Морозова предупредила, что хронически повышенный уровень сахара повреждает сосуды и ухудшает кровоснабжение мозга, что со временем повышает риск сосудистых нарушений и нейродегенеративных заболеваний.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Вместо сладостей и выпечки врач порекомендовала есть цельнозерновые продукты, овощи и бобовые. Доктор также призвала добавить в рацион морскую рыбу, ягоды и зеленые овощи, орехи и семечки, а также ферментированные кисломолочные продукты.

«Ни один продукт или добавка не работают изолированно. Защитный эффект дает только система: сбалансированное питание, физическая активность, контроль давления и уровня сахара, полноценный сон и умственная нагрузка», — добавила Морозова.

Ранее диетолог Николь Эндрюс высказалась о противораковых диетах. Она утверждает, что вылечиться с помощью изменений в рационе невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В России захотели открыть пункт пропуска на границе с Украиной

    Одна страна пообещала продолжить поставки нефти на Кубу

    Стало известно о новых возможных миллионных расходах Долиной из-за квартиры

    Британия задумалась о военных методах борьбы с «теневым флотом» России

    В российском курортном городе объявили угрозу атаки БПЛА

    Звезда телешоу в слезах рассказала о раке и описала свое состояние словами «мне страшно»

    Врач посоветовала простой способ улучшить память

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok