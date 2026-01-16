Врач оценила эффективность противораковых диет

Диетолог Эндрюс: Продукты питания не могут лечить рак

Даже очень полезные продукты питания не могут лечить рак, заявила диетолог Николь Эндрюс в опубликованном на ее странице в TikTok видео. На пост эксперта обратило внимание издание Daily Mirror.

По словам Эндрюс, многим растительным продуктам приписывают противораковое действие. Есть даже специальные диеты, которые якобы борются с раком. Однако врач оценила их эффективность как неудовлетворительную.

В качестве примера она назвала чай из листьев тропического фрукта гравиола. По ее словам, напиток имеет антибактериальное и противовоспалительное действие. Кроме того, лабораторные тесты показали, что компоненты этого растения могут бороться с раковыми клетками, однако диетолог подчеркнула, что эти выводы никак не связаны с идеей, что употребление чая лечит онкологические заболевания. «В качестве метода лечения рака это не сработает. Более того, может навредить, поскольку есть вероятность развития побочных эффектов, особенно во время и после терапии этого заболевания», — заявила Эндрюс.

Диетолог добавила, что любые продукты, если их не запретил онколог, можно есть во время лечения рака. Однако не нужно ждать от них исцеления и употреблять слишком в больших количествах.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин назвал продукты, увеличивающие риск развития рака желудка. По его словам, негативно на здоровье влияет регулярное употребление жирной, острой и соленой пищи.