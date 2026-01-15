Названы увеличивающие риск рака желудка продукты

Онколог Черемушкин: Горячий чай увеличивает риск развития рака желудка

Врач-онколог Евгений Черемушкин назвал продукты, употребление которых увеличивает риск рака желудка. В беседе с aif.ru он также рассказал, какие еще факторы провоцируют это заболевание.

Врач отметил, что увеличить риск рака желудка может регулярное употребление жареной, острой и соленой еды, а также любых других продуктов, которые вызывают воспаление. Кроме того, заболевание может провоцировать очень горячий чай, так как он тоже становится причиной воспаления.

Черемушкин уточнил, что рак желудка вызывают и другие факторы, которые провоцируют повреждение слизистой. В их число, помимо неправильного питания, доктор включил курение и злоупотребление жевательным табаком.

«Хронические воспаления — это всегда дорога к раку. (…) Поэтому мы всегда призываем не курить, нормально питаться, вести здоровый образ жизни», — добавил онколог.

