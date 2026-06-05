Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:49, 5 июня 2026Культура

Тяжелобольная звезда «Иронии судьбы» пожаловалась на потерю памяти и одиночество

Актриса Барбара Брыльска пожаловалась на неизлечимую болезнь и одиночество
Ольга Коровина

Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / TASS

Польская актриса, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска заявила, что страдает от неизлечимой болезни. Ее слова приводит «Абзац».

«Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать», — призналась артистка.

Брыльска пояснила, что единственным лекарством от ее возрастного заболевания является смерть, а сама она на фоне постоянных болей хочет только покоя и здоровья. Из-за плохого самочувствия актриса почти не выходит из квартиры, где живет в одиночестве. По ее словам, компанию ей составляет кошка по имени Малютка.

«Много-много моих друзей уже ушло, умерли. Остался только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно», — добавила Барбара.

Ранее Брыльска отказалась от общения на русском языке. В беседе с журналистами артистка подчеркнула, что говорить с ней нужно только на польском. В ином случае она откажется от диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришло время». В Германии говорят об интенсивной подготовке к переговорам с Россией. Глава МИД обратился к Путину

    Перепутавшая беременность с климаксом россиянка выносила ребенка вне матки

    72-летнему Глызину запретили танцевать из‑за тромбоза

    Инспекторы ГАИ начнут проверять наклейки на машинах россиян

    В Госдуме отреагировали на письмо Зеленского Путину

    Батраков рассказал про возможный переход в «Зенит»

    Разочаровавшаяся в Трампе сторонница опровергла западный миф о России

    В России нашли чиновника с графиком мечты

    Названа территория Земли с удвоенным темпом глобального потепления

    Назван способ сделать прогулку полезнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok