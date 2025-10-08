Звезда «Иронии судьбы» отказалась от русского языка

Польская актриса Барбара Брыльска заявила, что не желает говорить по-русски

Польская актриса, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска отказалась от общения на русском языке. Ее комментарий приводит «Абзац».

В беседе с журналистами артистка подчеркнула, что говорить с ней нужно только на польском. В ином случае она откажется от диалога.

«Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу!» — пояснила Брыльска.

В 2023 году Брыльска заявила, что в России невозможно жить. Актриса сказала, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске. По ее мнению, россияне страдают и нуждаются в помощи.

До этого Брыльска заявила, что из-за рубежа «борется с коммунистами, проклятыми Богом людьми». В связи с этим зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть актрису из сделавшего ее известной фильма. Позднее первый зампред комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко назвала идею стереть Брыльску великой глупостью.