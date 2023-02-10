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16:02, 10 февраля 2023Культура

Звезда «Иронии судьбы» посоветовала Ахеджаковой уехать из России

Барбара Брыльска заявила, что Россия недостойна Лии Ахеджаковой

Кадр: Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска посоветовала народной артистке России Лии Ахеджаковой уехать из страны. Об этом сообщает «Абзац».

После снятия с репертуара «Современника» спектаклей с участием Ахеджаковой Брыльска заявила, что Россия недостойна актрисы. «Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — сказала Брыльска.

Ранее стало известно, что Ахеджакову сняли с репертуара театра «Современник». Из учреждения убрали последнюю постановку с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет.

Позже Ахеджакова сказала, что не хочет покидать Россию. При этом она не исключает, что скоро будет внесена в список иноагентов. «Мне уже 84 года, [чтобы] отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — сказала артистка.

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Евгений Шульгин
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