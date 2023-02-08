Лия Ахеджакова рассказала о снятии ее с репертуара «Современника»

Народная артистка России Ахеджакова рассказала, что ее сняли с репертуара «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, из репертуара учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет, под названием «Игра в джин». О снятии спектакля артистке рассказал директор «Современника» Юрий Кравец.

«Приказ есть, уже заменены эти спектакли ["Игра в джин"]. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу», — отметила Ахеджакова в беседе с Telegram-каналом «Подъем».

Актриса добавила, что не получала предложений о работе от других театров, а также подчеркнула, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара «Современника».

«Кто автор этой идеи убрать меня почти на 50-м году служения "Современнику", убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?» — заключила народная артистка России.

В октябре прошлого года стало известно, что театр отменил показ спектакля «Первый хлеб», который ранее подвергся критике из-за «нецензурной лексики» и пропаганды однополой любви, с участием Ахеджаковой. Позже в Санкт-Петербурге отменили постановку «Мой внук Вениамин» с участием актрисы.

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