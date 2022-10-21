Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш Москвы и Петербурга

Борис Акунин рассказал, что его имя убрали с афиш РАМТ и Александринского театра

Имя писателя и драматурга Бориса Акунина убрали с афиш Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сам автор в своем Telegram-канале.

Писатель уточнил, что, несмотря на исчезновение его имени из анонсов спектаклей, названия пьес сохранились. «Названия пьес остались, но вместо автора пустота. Спрашивают, знаю ли я про это. Да, знаю», — рассказал Акунин.

По словам драматурга, убрать его имя с афиш от худрука РАМТ Алексея Бородина потребовали власти.

«Недавно мне позвонил художественный руководитель театра и, очень волнуясь, сказал, что "прачечная" (Алексей Владимирович это слово не употребил, он человек интеллигентный) требует убрать мое имя. Я, признаюсь, сначала расхохотался, потому что идея афиши без имени показалась мне очень смешной. "Слова народные". Но Алексею Владимировичу было явно не до смеха, и я ответил: "Поступайте, как для вас лучше"», — рассказал Акунин.

Писатель подчеркнул, что не осуждает театры за их действия, поскольку они сделали тяжелый выбор в пользу дела, несмотря на ущерб для репутации. «Если человек решил: дело, которому ты служишь, важнее ущерба для твоей репутации — это тяжелый выбор, от которого страдаешь ты сам, но не твой коллектив и не твои зрители», — высказался он.

«Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли из репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно», — подытожил автор поста.

Ранее сообщалось, что книги Акунина убрали из магазина «Молодая Гвардия».