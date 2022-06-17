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Книги Бориса Акунина убрали из магазина «Молодая Гвардия»

Книги Бориса Акунина убрали с полок магазина «Молодая Гвардия»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московский магазин «Молодая Гвардия» на Полянке убрал с полок книги за авторством писателя Бориса Акунина. Об этом сообщило издательство «Захаров» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Информируем наших читателей и партнеров, что магазин „Молодая Гвардия“ решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б. Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение», — сказано в сообщении издательства.

Представители «Захарова», в свою очередь, в ответ на это решили изъять из магазина «Молодая Гвардия» все книги, выпущенные издательством.

«Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!!! Так что в "Молодой Гвардии" на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: "В морг", значит, в морг», — написали они на странице во «ВКонтакте».

В начале июня Акунин разместил в своем Telegram-канале пост под названием «12-й том истории Российского государства», в котором проанализировал нынешнюю геополитическую ситуацию.

Ранее стало известно о том, что россияне стали читать больше художественной литературы.

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Дениза Мацаева
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