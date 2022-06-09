Россияне стали читать больше художественной литературы

Всероссийский книжный рейтинг: в топ-5 бестселлеров россиян вошли романы, комиксы и манга

Одной из самых читаемых книг россиян в первом полугодии 2022 года стало произведение «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко. Об этом стало известно из результатов Всероссийского книжного рейтинга, сообщает ТАСС.

Как выяснили авторы исследования, россияне стали больше читать художественной литературы: в топ-5 бестселлеров вошли романы Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке» и Айна Рэнда «Атлант расправил плечи», комиксы Федора Нечитайло «Земля Королей. Червовый том» и «Земля Королей. Трефовый том», и манга Мосян Тунсю «Благословение Небожителей».

Тройку лидеров категории «нон-фикшн» составили книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джена Синсеро и «После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II» Бориса Акунина.

В топ детской литературы вошли книги из серии о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг, «Гравити Фолз. Дневник 3» Роба Ренцетти и Алекса Хирша, а также еще одно произведение Роулинг — «Рождественский поросенок».

Ранее стало известно о начале съемок фильма по книге российского писателя Андрея Геласимова «Степные боги» в Забайкалье. Сюжет произведения основан на истории дедушки Геласимова, который воевал с Квантунской армией [военной группировки императорской армии Японии в годы Второй мировой войны] в составе Первого Забайкальского фронта.