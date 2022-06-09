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В Забайкалье снимут фильм по книге российского писателя

В Забайкалье летом стартуют съемки фильма по книге Андрея Геласимова «Степные боги»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Забайкалье летом стартуют съемки фильма по книге российского писателя Андрея Геласимова «Степные боги». Как уточняет ТАСС, о начале съемок автор рассказал в ходе круглого стола Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева.

Геласимов напомнил, что среди его работ есть два романа, действие которых разворачивается на Дальнем Востоке. «Это "Роза ветров" о походе Геннадия Ивановича Невельского и "Степные боги" о жизни моего деда, который воевал с Квантунской армией [военной группировки императорской армии Японии в годы Второй мировой войны] в составе Первого Забайкальского фронта», — уточнил он.

Автор добавил, что работа над экранизацией «Степных богов» начнется летом, и ему бы очень хотелось, чтобы съемки проводились именно в Забайкалье.

Агентство указывает, что роман «Степные боги» вышел в свет в 2008 году. Основной сюжет разворачивается в Забайкалье, накануне бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

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Варвара Кошечкина
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