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16:13, 30 декабря 2022Культура

Лия Ахеджакова объяснила причину отмены спектакля в Санкт-Петербурге

Лия Ахеджакова рассказала, что спектакль в Санкт-Петербурге отменили из-за работ в ДК
Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актриса Лия Ахеджакова объяснила причину, по которой спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием отменили в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Так, представители ДК «Выборгский», где должно было состояться выступление Ахеджаковой, сообщили, что этот день в здании будут проводиться работы.

«"Ленэнерго" прислало бумажку, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас давно бы уже приостановили», — заявила она, отметив, что с цензурой отмена спектакля не связана.

На сайте дворца культуры при этом сказано, что выступление не отменили, а перенесли на неопределенную дату.

Ранее отмену постановки связывали с инициативой вице-спикера Московской городской думы Андрея Медведева отправить на выступление бойцов ЧВК «Вагнер». Как утверждала Ахеджакова, ее продюсер сообщил ей об отмене спектакля из-за запрета от властей.

Позднее депутат рассказал изданию «Абзац», что Ахеджакова неправильно его поняла. «Я вообще с ней не общался. Я лишь написал в Telegram пост, где спросил, нравится ли ей Вагнер. Я спрашивал о композиторе. А уж как она прочла, мне неведомо», — пояснил Медведев.

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Дениза Мацаева
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