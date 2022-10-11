Театр «Современник» вновь отменил раскритикованный спектакль с Ахеджаковой

Театр «Современник» отменил раскритикованный спектакль «Первый хлеб» с Ахеджаковой

Театр «Современник» вновь отменил показ спектакля «Первый хлеб», который ранее подвергся критике из-за «нецензурной лексики» и пропаганды однополой любви. Соответствующая информация появилась на официальном сайте учреждения.

Отмечается, что постановка с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли была отменена по «техническим причинам». Зрители смогут вернуть билеты по месту их приобретения — онлайн или в кассе театра.

Как заметил РБК, «Первый хлеб» не заявлен и в репертуаре на ноябрь. При этом другая постановка с участием Ахеджаковой по-прежнему значится в афише октября и ноября. Ранее в этом сезоне в театре отменили спектакль «Первый хлеб», запланированный на 3 октября.

Как рассказала Ахеджакова, актерам театра не ответили на вопрос, убрали ли спектакль из репертуара окончательно. «Нам ничего не ответили, но сказали, что спектакля не будет, из чего я делаю вывод, что не считают нужным нас оповещать, по какому праву любимый наш спектакль убрали. В ноябре уже не было ни одного спектакля "Первый хлеб". Думаю, его уже никогда больше не будет», — выдвинула предположение актриса. При этом, добавила она, новый директор театра Юрий Кравец заявил, что распоряжений о снятии постановки нет.

В июля 2021 года общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация «Современника» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.