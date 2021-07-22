«Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру из-за спектакля «Современника»

Общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля театра «Современник» «Первый хлеб». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению представителей организации, постановка является «предельно неуважительной к защитникам Отечества», в ней усмотрели оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви. «Офицеры России» подчеркнули, что получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли многие сцены из спектакля оскорбительными.

В частности, общественники ссылаются на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Они также подчеркивают, что оскорбление бывших военных содержится в монологе главной героини пьесы, роль которой исполнила Лия Ахеджакова.

В обращении движения отмечается, что его члены с уважением относятся к искусству, даже если «не совсем приемлют и одобряют современные его формы», однако не могут не заметить такую «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей.

«Офицеры России» попросили руководство «Современника» рассмотреть возможность изменить постановку и уведомить представителей организации о принятом решении до 23 июля — в этот день пьеса будет вновь показана на сцене театра.