В «Современнике» ответили на слова Садальского о «позорном» прощании с Гафтом

Представитель театра «Современник» ответил актеру Станиславу Садальскому, заявившему о «позорном» прощании с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Об этом пишет Daily Storm.

В театре назвали обвинения Садальского неприятными. «Хочется ответить только одно: зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Пришли те люди, которые смогли там быть. Было душевное прощание, очень хорошее, достойное Валентина Иосифовича. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять», — заявил представитель «Современника», добавив, что «похороны не могли пройти иначе, нарушать закон театр не имел права, однако никто людей не отгонял».

«Слова Садальского, конечно, некорректны, не к случаю, неприятны, циничны, грубые», — отметили в театре.

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Ранее Садальский раскритиковал панихиду. Он рассказал, что зал, в котором проходила траурная церемония, был пуст, многие артисты театра во главе с худруком Виктором Рыжаковым не пришли проститься с Гафтом.

Гафта похоронили 15 декабря на центральной аллее актеров Троекуровского кладбища рядом с исполнителями Сергеем Юрским, Алексеем Булдаковым и режиссером Дмитрием Брусникиным.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Он служил в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры, с 1969 года — в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.