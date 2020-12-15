В Москве похоронили Валентина Гафта

В Москве похоронили советского и российского артиста Валентина Гафта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра «Современник».

Гафта похоронили на центральной аллее актеров Троекуровского кладбища рядом с исполнителями Сергеем Юрским, Алексеем Булдаковым и режиссером Дмитрием Брусникиным.

Погребение состоялось после церемонии прощания с народным артистом. Гражданская панихида прошла утром 15 декабря в театре «Современник».

Вся галерея ««Я болен Гафтом неизлечимо»» Продолжить Фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 2010 год Фото: ТАСС 1 /11

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти был назван инсульт.

Актер родился в Москве в 1935 году. В 22 года он окончил Школу-студию МХАТ. Служил в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры, с 1969 года — в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.