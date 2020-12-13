Режиссер рассказал о последних днях Гафта

В последние дни перед смертью народный артист РСФСР Валентин Гафт не мог двигаться и разговаривать. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал основатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

По его словам, перед смертью состояние Гафта ухудшилось. В последние дни рядом с актером была его супруга Ольга Остроумова.

«Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! <…> Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. <…> Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!» — сказал Райхельгауз.

Валентин Гафт скончался 12 декабря после перенесенного инсульта. Ему было 85 лет. Актера похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря.