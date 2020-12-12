Патриарх Кирилл отметил большую роль веры в жизни Гафта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Валентина Гафта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в жизни артиста важную роль играла вера. «Он много размышлял о Боге, чувствовал его присутствие в своем сердце и в зрелом возрасте сознательно принял таинство крещения», — указал Кирилл.

12 декабря информацию о смерти Гафта подтвердила его супруга Ольга Остроумова. Актеру было 85 лет. Его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. В 22 года он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры. С 1969 года Гафт служил в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.