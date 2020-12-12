Михалков рассказал о незаменимости Гафта

Кинорежиссер Никита Михалков выразил соболезнования в связи со смертью российского и советского актера Валентина Гафта и рассказал о его незаменимости. Слова Михалкова передает РБК в своем Telegram-канале.

«Да, наверное, в глобальном смысле справедливо утверждать, что незаменимых нет, но лично для меня это неправда. Валя Гафт незаменим», — подчеркнул кинорежиссер.

Говоря о Гафте, Михалков также отметил, что никогда не понимал, «как живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека — во всех смыслах этого слова».

«Таких, как Алексей Петренко или Валентин Гафт, к сожалению, сегодня не делают. Закомплексованность, желание понравится, попасть в тренд, схватить хайп не дают огромному количеству сегодняшних актеров величайшего бесстрашия, которым всегда славилась русская актерская школа», — сказал он.

Ранее стало известно, что Гафта похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря.

12 декабря информацию о смерти актера подтвердила его супруга Ольга Остроумова. Гафту было 85 лет.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. В 22 года он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры. С 1969 года Гафт служил в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.