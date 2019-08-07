Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 7 августа.

Отмечается, что артист был госпитализирован в одну из московских больниц около недели назад. Его положили в реанимацию, однако сейчас состояние Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии.

В декабре 2017 года Гафта также госпитализировали в Москве. Отмечалось, что актер перенес операцию. Подробности произошедшего не раскрывались.

83-летний народный артист России Валентин Гафт наиболее известен зрителям как дворецкий в картине «Здравствуйте, я ваша тетя», Сидорин в фильме «Гараж», Сатанеев в «Чародеях» и Воланд в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары.

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