Валентин Гафт попал в больницу

Актер Валентин Гафт госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

Спектакль с участием народного артиста РСФСР «Пока существует пространство», который должен был пройти на сцене театра «Современник», переносится на 5 февраля 2018 года.

26 июня Гафт планировал провести творческий вечер в Ельцин-центре в Екатеринбурге, однако мероприятие было отменено. Артист должен был прочесть стихи, эпиграммы, показать фрагменты из фильмов и ответить на вопросы посетителей.

Среди самых известных киноролей 82-летнего Гафта — дворецкий в картине «Здравствуйте, я ваша тетя», Сидорин в фильме «Гараж», Сатанеев в «Чародеях» и Воланд в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары.

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