Гафта прооперировали

Актер Валентин Гафт перенес операцию. Об этом в пятницу, 15 декабря, РИА Новости сообщил его коллега, сотрудник театра «Современник» Саид Багов.

«Только что закончилась операция, и, по словам врачей, она прошла хорошо и Валентин Иосифович чувствует себя нормально», — рассказал он. Багов отметил, что хирургическое вмешательство было необходимо из-за проблем с рукой.

82-летний Гафт был госпитализирован в одну из московских больниц в четверг.

Спектакль с участием народного артиста РСФСР «Пока существует пространство» в театре «Современник» переносится на 5 февраля 2018 года.

Среди самых известных киноролей 82-летнего Гафта — дворецкий в картине «Здравствуйте, я ваша тетя», Сидорин в фильме «Гараж», Сатанеев в «Чародеях» и Воланд в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары.

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