Гафт обиделся на Украину за запрет фильмов Рязанова

Актер театра и кино Валентин Гафт прокомментировал в беседе с Национальной службой новостей (НСН) запрет российских картин на Украине.

«Просто обидно и противно, потому что это не способ борьбы. Украине надо быть умнее, не запрещать картины, кто бы их ни делал. Они нашли там что-то такое, что им стыдно, какую-то правду про себя», — заявил Гафт.

Ранее глава Госкино Украины Филипп Ильенко опубликовал на своей Facebook-странице список из 18 подлежащих запрету российских фильмов с участием актера Яна Цапника. Среди них оказались ленты режиссера Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты».

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В конце декабря Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет закрыла Цапнику въезд в страну. Актер исполнил роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в российской картине «Военный корреспондент».

Киевские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. В частности, въезд в страну закрыт певице Наташе Королевой, однако 18 января СБУ заявила, что пустит артистку на территорию государства, чтобы она могла посетить похороны своей бабушки.

Летом 2015 года Министерство культуры Украины составило белый и черный списки российских и зарубежных артистов, исходя из их отношения к Киеву. Черный список включает больше 80 человек, среди которых Наталья Варлей, Валентина Талызина, Михаил Боярский и Валентин Гафт.

