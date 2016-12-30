Сыгравшему ополченца ДНР российскому актеру запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет закрыла въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику. Об этом сообщается в ответе СБУ на обращение председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, который он опубликовал в Facebook.

«Министерство культуры Украины проинформировано для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

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Цапник исполнил роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в российской картине «Военный корреспондент».

9 ноября въезд на Украину на три года запретили российским актерам театра и кино Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой. В Госпогранслужбе страны отметили, что это связано с пребыванием артистов «на временно оккупированных территориях».

4 ноября Служба безопасности Украины составила список из 140 российских артистов, которым запрещен въезд в страну. Их имена обнародованы не были.

Летом 2015 года Министерство культуры Украины составило белый и черный списки российских и зарубежных артистов, исходя из их отношения к Киеву. Черный список включает больше 80 человек, среди которых Наталья Варлей, Валентина Талызина, Михаил Боярский и Валентин Гафт.