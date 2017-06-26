Валентин Гафт отменил творческий вечер в Ельцин-центре из-за болезни

Мероприятие с участием народного артиста России Валентина Гафта в Ельцин-центре не состоится. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщается на сайте учреждения.

«Творческий вечер Валентина Гафта отменен по состоянию здоровья артиста», — говорится в заметке.

Планировалось, что мероприятие пройдет в рамках киноклуба. Оно было заявлено на 27 июня.

Артист должен был прочесть стихи, эпиграммы, показать фрагменты из фильмов и ответить на вопросы посетителей.

Деньги за билеты будут возвращены.

«Актер хочет приехать в "Ельцин Центр" и в Екатеринбург, поэтому надеемся, что творческий вечер состоится ближе к осени», —

уточнили ТАСС в пресс-службе музея.

Среди самых известных киноролей 81-летнего Гафта — дворецкий в картине «Здравствуйте, я ваша тетя», Сидорин в фильме «Гараж», Сатанеев в «Чародеях» и «Воланд» в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары.