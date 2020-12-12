Выбраны место и дата похорон Валентина Гафта

Российского и советского актера Валентина Гафта похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря. Место и дату назвал источник РИА Новости в сфере культуры.
«Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря», — сказал собеседник агентства.
О смерти артиста стало известно ранее 12 декабря. Эту информацию подтвердила его супруга Ольга Остроумова. Гафту было 85 лет.
Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. В 22 года он окончил Школу-студию МХАТ. Служил в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры, с 1969 года — в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.