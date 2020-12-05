В Москве прошла церемония прощания с актером Борисом Плотниковым

В Московском художественном театре имени Чехова в субботу, 5 декабря, прошла церемония прощания с актером Борисом Плотниковым. Как сообщает ТАСС, на гражданскую панихиду пришли родственники, друзья, коллеги артиста и его студенты.

Гроб с телом Плотникова установили на главной сцене театра, на экране за ним показывали фотографии артиста. Отпевание пройдет в храме Николая Чудотворца в Троекурове. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

О смерти Плотникова стало известно 2 декабря. Ректор ГИТИСа, в котором актер работал на должности профессора кафедры, позднее рассказал, что Плотников заболел коронавирусом. Актеру был 71 год.

Самые известные роли Бориса Плотникова — доктор Борменталь в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» и бывший учитель Сотников в картине «Восхождение». Последней работой стала роль патриарха Иова в телесериале «Годунов».