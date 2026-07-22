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19:01, 22 июля 2026Наука и техника

Описана опасность обновления iPhone

BGR: Установку бета-версии iOS на iPhone связали с проблемами безопасности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

При установке ранней версии iOS есть риск пострадать от уязвимостей. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала напомнили, что с июня для скачивания стала доступна бета-версия iOS 27. Полноценная версия операционной системы (ОС) для iPhone появится осенью. Специалисты рекомендовали пользователям не спешить с установкой и описали опасность от загрузки бета-версии iOS.

Они отметили, что ранние версии ОС могут содержать незакрытые уязвимости и являются менее безопасными, чем публичные версии. Кроме того, «бета-версии iOS не так хорошо проработаны и отполированы, как стабильные версии» — смартфоны под их управлением могут начать тормозить и сталкиваться со сбоями. Довольно часто после установки ранней версии iOS время автономной работы снижается.

Кроме того, многие приложения не рассчитаны на работу с бета-версиями — они могут просто не работать на iOS 27. Обычно их разработчики заканчивают оптимизацию ближе к финальному релизу ОС. Также существует риск потери всех файлов и приложений, хранящихся на iPhone — как во время установки, так и при удалении бета-версии. Поэтому специалисты BGR призвали пользователей iPhone создавать резервные копии данных перед обновлением и напомнили, что при установке ранних версий iOS они действуют на свой страх и риск.

В начале июня Apple пообещала, что новая iOS 27 ускорит все фирменные смартфоны. В компании отметили, что аппараты будут запускаться примерно на 30 процентов быстрее.

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