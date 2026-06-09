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09:42, 9 июня 2026Наука и техника

Apple ускорила старые iPhone

Apple пообещала, что iOS 27 ускорит старые смартфоны — начиная с iPhone 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jason Lee / Reuters

Корпорация Apple пообещала, что новая iOS 27 ускорит все фирменные смартфоны. Об этом руководители компании заявили на презентации WWDC 2026.

В фирме анонсировали выход новой iOS и отдельно подчеркнули, что приложения в новой операционной системе (ОС) будут запускаться на 30 процентов быстрее. Также ускорили передачу файлов по воздуху через AirDrop. В Apple заметили, что производительность выросла в том числе на старых iPhone.

Новая iOS 27 станет доступной на те же устройствах, которые в 2025-м получили iOS 26. То есть ее можно будет установить на аппараты серии iPhone 11, вышедшие в 2019 году, и более новые смартфоны. Также поддержку ОС получили все смартфоны линейки SE, начиная с iPhone SE второго поколения.

При этом компания рассказала о внедрении нового поколения нейросети Apple Intelligence. Она будет работать только на смартфонах, имеющих 12 гигабайт оперативной памяти — iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Выход публичной версии iOS 27 состоится в сентябре.

Ранее журналисты издания BGR назвали причинами отказа от смартфонов Apple их высокую стоимость. Также они отметили, что на устройства бренда сложно установить приложения в обход App Store.

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