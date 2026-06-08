Перечислены причины отказа от iPhone

BGR: Причинами отказа от iPhone назвали высокую стоимость и сложность настройки

Пользователи iPhone начнут выбирать смартфоны на Android из-за упрощенной процедуры установки приложений и желания сэкономить. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала перечислили причины, по которым определенная часть пользователей смартфонов Apple начнет переходить на устройства на базе Android. Авторы отметили, что обычно конкурентные модели на операционной системе (ОС) от Google отличаются более доступной ценой. «Некоторые телефоны на Android стоят значительно дешевле других, потому что существует гораздо более широкий ассортимент устройств, работающих под управлением этой ОС», — подчеркнули специалисты.

Причиной для отказа от iPhone назвали возможность глубокой настройки Android — по сравнению с ограничениями iOS. Также на смартфоны Apple тяжелее устанавливать приложения в обход официального магазина, чем на Android. Кроме того, в материале говорится, что многие люди хотят попробовать новые дизайны телефонов — например, складной форм-фактор.

Также журналисты заметили, что во многих регионах телефоны Apple продаются только с eSIM, тогда как смартфоны других брендов могут поддерживать до двух физических сим-карт. Неочевидным аргументом назвали желание владеть телефоном с разъемом под наушники — такие смартфоны Apple уже не выпускает.

В начале лета глава «Ростелекома» Михаил Осеевский предрек отказ россиян от iPhone ради мессенджера «Макс», который был удален из App Store. «Дальше люди будут переходить на телефоны на Android или на других операционных системах, например, на российскую "Аврору"», — предположил Осеевский.