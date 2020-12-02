Раскрыта причина смерти звезды «Собачьего сердца» Плотникова

Звезда фильма «Собачье сердце», народный артист России Борис Плотников умер из-за коронавируса. Об этом ТАСС в среду, 2 декабря, сообщил Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, в котором актер работал на должности профессора кафедры.

По словам Заславского, артист был госпитализирован незадолго до кончины, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — рассказал ректор ГИТИСа.

О смерти Плотникова стало известно ранее в среду. Актеру был 71 год. Самые известные роли Бориса Плотникова — доктор Борменталь в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» и бывший учитель Сотников в картине «Восхождение».