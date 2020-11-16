Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

Актер театра и кино Юрий Черкасов умер в воскресенье в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на странице театра имени Моссовета, в котором служил артист, во «ВКонтакте».

«Юрия Вячеславовича любили и уважали коллеги. Его уход — большая потеря для театра», — говорится в сообщении. Причина смерти не названа. Прощание с артистом пройдет 17 ноября в театре, а похороны — на Митинском кладбище, сообщили там.

Юрий Черкасов играл на сцене театра имени Моссовета с 1991 года. На его счету более 30 ролей в ряде постановок. Кроме того, актер снялся в таких фильмах и сериалах, как «А у нас во дворе», «Так не бывает», «Все могут короли», «Мосгаз», «Таксистка», «Очарование зла». В 2019 году получил звание заслуженного артиста России.